Suor Cristina a Ballando con le stelle 2019: “Le critiche servono a crescere”

Il 30 marzo 2019 comincia ufficialmente Ballando con le stelle 2019, alla quale prenderà parte anche Suor Cristina. La nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci comincia già con una lunga serie di critiche. Scopriamo insieme cos’è successo.

Suor Cristina a Ballando con le stelle 2019

La nuova edizione di Ballando con le stelle 2019 vede nel cast anche Suor Cristina, una cosa che sta facendo parecchio discutere i fan dello show condotto da Milly Carlucci. Ricordiamo che Suor Cristina ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione al talent di The Voice of Italy, nel team di J-Ax.

Fin dall’arrivo al talent, Suor Cristina, è riuscita a dividere il pubblico a metà tra coloro che sostenevano la sua carriera a metà tra la musica e come donna di fede, e altri che differentemente non approvo molte delle sue scelte. Adesso ecco che torna a far discutere per il percorso intrapreso a Ballando con le stelle 2019.

Ballando con le stelle il cast

Nel cast di Ballando con le stelle 2019 troveremo:

Suor Cristina – Team Oradei(Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona)

Manuela Arcuri – Luca Favilla

Ettore Bassi – Alessandra Tripoli

Milena Vukotic – Simone Di Pasquale

Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro

Enrico Lo Verso – Samanta Togni

Dani Osvaldo – Veera Kinnunen

Angelo Russo – Anastasia Kuzmina

Lasse Lokken Matberg – Sara Di Vaira

Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi

Marzia Roncacci – Samuel Peron

Kevin e Jonathan Sampaio – Lucrezia Lando

Marco Leonardi – Mia Gabusi.

L’attenzione mediatica però si è concentrata particolarmente su Suor Cristina, che ha ricevuto molte critiche per via del nuovo percorso che dovrà seguire nel programma di Rai 1. A rompere il silenzio è stata la stessa suora, che ha raccontato il perché ha deciso di mettersi in gioco nello show.

Suor Cristina: “Le critiche fanno crescere”

Suor Cristina sembra davvero esser pronta per l’avventura a Ballando con le stelle 2019, nonostante la bufera mediatica che l’ha investita dopo l’annuncio sulla sua partecipazione. In occasione di un’intervista rilasciata al magazine DiPiù ha dichiarato: “Di critiche me ne arriveranno molte e io le accoglierò con gioia. Le critiche ci vogliono, fanno crescere“. Suor Cristina ha fatto anche riferimento a un percorso di purificazione in vista della Pasqua: “Poi siamo anche in Quaresima, mi aiuteranno ad essere più umile e a purificarmi“.

Nel corso dell’intervista rilasciata al magazine di gossip, Suor Cristina ha raccontato di aver ricevuto la proposta per lo show già nel 2018 quando ha partecipato come ‘ballerina per una notte‘. In merito alla decisione presa ha dichiarato: “Non le ho detto subito di si: mi sono presa del tempo per capire se era la cosa giusta da fare“. A supportarla anche la madre superiora che in un certo qual modo l’avrebbe anche incoraggiata: “Mi sono consultata con la superiora delle Orsoline e, riflettendoci, ci siamo dette che questa era la volontà di Dio!“.