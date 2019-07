Giulia De Lellis pubblica il suo primo libro: “Il 18 aprile ho scoperto di avere le corna”

Giulia De Lellis sulla cresta dell’onda. L’influencer pubblica il suo primo libro e racconta il tradimento subito da Andrea Damante. La novità è stata annunciata su Instagram e nel video dichiara: “Il 18 aprile ho scoperto di avere le corna”.

Giulia De Lellis tradita da Andrea Damante

In questi anni abbiamo imparato a conoscere Giulia De Lellis per i suoi successi lavorativi e non solo. L’influencer, nonostante abbia cercato di star lontana dalle pagine di gossip è stata spesso protagonista dei rotocalchi per via delle sue vicende sentimentali.

Giulia De Lellis è diventata famosa grazie alla partecipazione nel programma di Uomini e Donne dove ha conosciuto Andrea Damante, con il quale ha vissuto una relazione durata circa due anni, fin quando questo non l’avrebbe tradita. Il gossip però adesso diventa realtà e libro, ecco di cosa stiamo parlando.

Giulia De Lellis pubblica il suo primo libero

Impossibile ma vero, Giulia De Lellis ha appena pubblicato il preorder del suo primo libro che racconta appunto il tradimento ricevuto da Andrea Damante. La coppia ha cercato di provare a ricostruire il suo rapporto in più occasioni, anche quando Giulia De Lellis ha lasciato Irama per seguire il suo cuore.

Oggi però nella sua vita c’è un altro Andrea, ovvero Iannone che ha deciso di seguire in Svizzera e con il quale avrebbe anche cominciato una convivenza come confermato dagli acquisti fatti per la casa del motociclista. Il tutto non finisce qui.

“Vi racconterò una storia”

Nel corso delle ultime ore Giulia De Lellis ha pubblicato il video di presentazione del suo primo libro dal titolo: Vi racconterò una storia. Nel video in questione, pubblicato come post su Instagram Giulia De Lellis conferma il tradimento: “Il 18 aprile ho scoperto di avere le corna“. Come reagirà Andrea Damante adesso che la storia con Giulietta è diventata un libro?