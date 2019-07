Il numero di Michelle Hunziker finisce online: tutta colpa di Aurora Ramazzotti

Panico per Michelle Hunziker, il suo numero di telefono finisce online e questa non riesce più a comunicare con amici e parenti. La colpa di tutto è della figlia Aurora Ramazzotti. Ecco cos’è successo.

Aurora in vacanza insieme alle amiche

In questi giorni abbiamo avuto modo di vedere Aurora Ramazzotti in vacanza insieme alle sue amiche, la fedelissima Sara Daniele e Paola Di Benedetto, reduce dalla fine della storia d’amore con Federico Russo del duo Benji e Fede. Le tre ragazze hanno fatto vedere sui social ogni piccolo passo dei loro giorni felici ma, questa volta, Aurora Ramazzotti l’ha combinata davvero grossa. Ecco cosa ha fatto a mamma Michelle.

Il numero di Michelle Hunziker finisce online

Nel corso della serata di ieri, erroneamente, Aurora Ramazzotti ha pubblicato uno screenshot che fa vedere il numero di Michel Hunziker che è finito così online scatenando i fan che da quel momento non hanno mai smesso di chiamarla. A intervenire sulla questione stata subito Aurora che ha chiesto ai fan di limitarsi e non chiamare più la madre: “Errare è umano, ho sbagliato, ma vi prego non tartassate mia madre di telefonate e messaggi, altrimenti io non dormo più la notte“.

“Auri ha avuto questa simpatica idea”

Michelle Hunziker ha poi pubblicato un IG Stories chiedendo ai fan di lasciarla in pace: “Vi prego, vi voglio bene, non voglio cambiare numero. Devo usare il telefono per parlare con mio marito e le mie bambine“. Successivamente è intervenuta per giustificare la figlia Aurora Ramazzotti dagli attacchi dei follower: “Auri ha avuto questa simpatica idea, forse perché ieri ha fatto festa. Queste cose possono capitare, Auri poverina è mortificata, può capitare, però voi per favore fate i bravi“.