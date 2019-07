Nuoto, Federica Pellegrini nella storia: tutti i successi della campionessa olimpica

Federica Pellegrini è ufficialmente entrata nella storia. La nuotatrice veneta, infatti, ha conquistato il suo quarto oro mondiale durante la gara dei 200 stile libero nella finalissima dei Mondiali di Gwangju. A quasi 31 anni, Federica Pellegrini aggiunge al suo albo d’oro un’altra medaglia che vale la piena soddisfazione dei sacrifici e del duro lavoro di una vita.

Il sogno iniziato nel 2003

Era il lontano 2003, quando Federica Pellegrini si affacciava per la prima volta in una gara di livello mondiale. La giovane nuotatrice fece il suo debutto come staffettista durante i Campionati Mondiali di Barcellona e da quel giorno non fece altro che collezionare vittorie su vittorie e meravigliosi record. L’ultimo lo ha raggiunto lo scorso 24 luglio 2019, quando nella finale dei 200 stile libero la 31enne ha portato a casa con grinta la medaglia più importante.

Questo primo posto è valso non solo la vittoria singola ma anche il titolo di unica e primissima nuotatrice ad aver conquistato otto podi in otto diverse edizioni. Come se non bastasse, la Pellegrini è entrata a far parte della storia di questa specialità sportiva poiché l’unica al mondo ad aver conquistato l’oro nei 200 e 400 stile libero in due edizioni consecutive ovvero quelle dal 2009 al 2011.

I record del mondo

Federica Pellegrini nella sua personale bacheca di trofei riguardanti i mondiali di nuoto, collezionati in quindici anni di attività agonistica, può vantare ben sei ori, tre argenti e un bronzo per un totale di ben dieci medaglie vinte. Tra le vittorie più ricordate c’è sicuramente quella del 2017 quando negli ultimi 50 metri di gara abbatté il muro dei 29″.

Una soddisfazione enorme l’oro conquistato durante i Mondiali di Gwangju, che saranno i suoi ultimi. Adesso, l’obiettivo ultimo, per coronare una carriera fatta di emozioni incredibili e memorabili vittorie è quello di raggiungere le Olimpiadi di Tokyo 2020, che saranno le quinte per la stratosferica campionessa italiana.

Le vittorie europee e nazionali

A pochi giorni di distanza dalla sua ultima medaglia d’oro conquistata, il record da battere è ancora di 1’52″98 registrato dalla stessa campionessa e sfiorato durante questi ultimi mondiali facendo segnare 1’54”22. Oltre ad essere, quindi la primatista mondiale, Federica Pellegrini fa letteralmente vergognare le sue colleghe poiché anche nei 400 stile libero detiene ancora il medesimo titolo sul piano europeo. Nei campionati europei, la quasi 31enne, che spegnerà le candeline il prossimo 5 agosto 2019, vanta ben sette medaglie d’oro, due argenti e anche sei bronzi in vasca corta, inoltre ha conquistato anche i due ori durante i Giochi del Mediterraneo di Pescara che si sono disputati nel 2009.

Se andiamo indietro nel tempo, non possiamo non ricordare anche le due medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo conquistate durante le Universiadi di Bangkok 2007 oltre i due argenti vinti Europei giovanili di Glasgow del 2003. A livello nazionale, Federica Pellegrini nel suo personale palmares ha collezionato ben 168 medaglie, tra le quali 121 d’oro e solo 26 nei 200 stile libero, 33 medaglie d’argento e 14 di bronzo.