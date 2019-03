La Rai ricorda Fabrizio Frizzi: il programma di Vincenzo Mollica

Il 26 marzo del 2018 ci lasciava Fabrizio Frizzi al culmine della lotta con una malattia, in occasione dell’anniversario di morte la Rai ricorda il conduttore con un speciale curato da Vincenzo Mollica.

Fabrizio Frizzi morto il 26 marzo del 2018

Il 2018 è stato un anno particolare anche per via della morte di Fabrizio Frizzi. Il conduttore da qualche tempo lottava con un tumore, scoperto dopo un malore che l’ha costretto ad allontanarsi per un periodo dal mondo della televisione italiana.

In occasione dell’anniversario dalla sua scomparsa, la Rai ha deciso di ricordare Fabrizio Frizzi con una sorta di servizio documentario a lui dedicato.

Il servizio in questione, dal nome “Il sorriso di Fabrizio Frizzi”, è stato curato da Vincenzo Mollica ed è andato in onda in occasione dello Speciale Tg1. Il programma è stata un’occasione per rivedere i momenti più belli della carriera di Fabrizio Frizzi, caratterizzati dalla sua spontaneità e contatto diretto con il pubblico. Tra questi anche la partecipazione a Tale & Quale show e la conduzione de L’Eredita.

Carlo Conti: “Fabrizio mi ha convinto ad allentare”

La prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi ha sconvolto molti dei volti noti della Rai, nonché colleghi e amici del conduttore italiano. Fra questi anche Carlo Conti che in occasione di un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha dichiarato: “La morte di Fabrizio mi ha convinto ad allentare“. Carlo Conti, infatti, ha spiegato di aver preso la decisione di ridurre gli impegni lavorativi e trascorre così molto più tempo con la moglie Francesca e il figlio Matteo di pochi anni. Allo stesso modo, anche Antonella Clerici ha preso la stessa decisione dell’amico e collega Conti cedendo il testimone del La Prova del Cuoco a Elisa Isoardi.

Milly Carlucci ricorda Fabrizio Frizzi

A ricordare Fabrizio Frizzi è stata anche l’amica Milly Carlucci, che aveva commosso il pubblico e fan del conduttore per la sua straziante dedica fatta in occasione del funerale. Milly Carlucci durante un’intervista rilasciata a Domenica In, ospite di Mara Venier, ha parlato di una mancanza enorme: “La sua forza vitale è sempre stata così grande che tu dici è lì, sta facendo cose”. Successivamente la Carlucci alla Venier dichiara: “Questo è anche un modo per me di svoltare la difficoltà delle grandi mancanze, penso che chi va via, in realtà sia da un’altra parte a fare qualche altra cosa, anche se non possiamo sentirci”.