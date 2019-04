Matteo Salvini, attacco dei quotidiani tedeschi: “Ha due figlie da due donne diverse”

La partecipazione di Matteo Salvini al Congresso delle famiglie tenutosi a Verona non ha soltanto provocato le ire di parte del popolo italiano, ma anche la risposta negativa da parte dell’opinione pubblica europea. Su tutti, quella di alcuni quotidiani tedeschi che hanno sottolineato l’incoerenza del Ministro dell’interno nell’essere presente ad una manifestazione nonostante abbia due figlie da due donne diverse.

L’attacco dei quotidiani tedeschi a Matteo Salvini

E’ stato duro l’attacco dei quotidiani tedeschi a Matteo Salvini, uno dei partecipanti al Congresso delle famiglie che si è tenuto a Verona. Il Congresso ha provocato una reazione negativa da parte di molti nell’opinione pubblica italiana, ma ha avuto le sue controversie in parte della critica europea, rappresentata da alcuni quotidiani tedeschi che hanno contestato l’atto e Matteo Salvini.

Per Süddeutsche Zeitung la partecipazione del Ministro dell’Interno italiano è stata sinonimo di incoerenza: il quotidiano ha indagato sulla vita privata del vicepremier, dimostrando come Salvini abbia due figlie da due donne diverse, un divorzio alle spalle e sia fidanzato, attualmente, con una donna più giovane di lui di venti anni.

I quotidiani tedeschi condannano la scelta di Verona come luogo per il Congresso delle famiglie

L’attacco mosso dai quotidiani tedeschi non si è certamente fermato a Matteo Salvini e alla sua incoerenza, ma anche alla scelta del luogo e del periodo in cui è stato organizzato il Congresso delle famiglie.

Secondo Die Tageszeitung, Verona è la città per eccellenza in cui esiste un solido rapporto con la Chiesa cattolica e l’estrema destra. Secondo il quotidiano tedesco, in base a quelle che sono le affermazioni riportate da Il Giornale, la scelta non è stata per nulla casuale, e la presenza di Lega, MoVimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia e minoranze di Forza Italia rappresenta l’anticipo di quello che è l’indirizzo che l’Italia vuole ottenere alle prossime elezioni europee.