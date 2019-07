Bere acqua a digiuno al mattino fa bene? La risposta che tutti aspettavano

By

Bere acqua a digiuno al mattino porta molti benefici. Ebbene si, la risposta che molti aspettavano è finalmente arrivata. Le scuole di pensiero su questa pratica mattutina sono diverse, ma stando agli ultimi studi è possibile affermare che bere acqua da appena svegli dona al corpo moltissimi vantaggi. Vediamo insieme quali sono tutti i vantaggi che comporta questa semplice pratica mattutina.

Bere al mattino per dimagrire

Uno dei vantaggi di bere acqua a digiuno al mattino è quello di dimagrire poiché il metabolismo viene attivato e questo meccanismo consente di bruciare le calorie. Inoltre, assumere acqua da appena svegli fa si che il nostro corpo si depuri in profondità ripulendo colon e stomaco con una maggiore efficacia. Per evitare la pancia gonfia è un metodo molto efficace perché si evita la formazione di processi fermentativi e in più evita al corpo di trattenere i liquidi che vanno a creare la famosa ritenzione idrica.

Come bere l’acqua al mattino

Come detto in precedenza è bene assumere acqua quando il nostro stomaco è a digiuno. Per ottenere migliori risultati è bene bere dai tre ai quattro bicchieri d’acqua facendo piccoli sorsi. L’attesa di bevuta tra un bicchiere e l’altro dovrebbe essere di circa due minuti e prima di fare colazione e assumere quindi cibo andrebbero aspettati dai 45 ai 60 minuti. Una volta fatta colazione si dovrebbe attendere altri 90 minuti prima di bere nuovamente acqua.

Addio acidità di stomaco

L’acidità di stomaco è un problema comune a molti, ma grazie a questa sana abitudine è possibile dire addio a questo snervante fastidio poiché spinge i reflussi verso il basso e aiuta a eliminarli. L’acqua è fondamentale per il benessere del nostro organismo e assumendola a digiuno va a favorire l’eliminazione delle tossine e va a contrastare la stitichezza. Assumendola con regolarità, l’acqua ci consente di depurare i reni e, come detto combattere la stitichezza rendendo le feci molto più morbide.

Acqua per contrastare i malanni di stagione

Un’altra ottima proprietà dell’acqua, se bevuta a digiuno al mattino, è quella di contrastare i malanni di stagione. L’acqua, preferibilmente tiepida, va a rigenerare e ossigenare le nostre cellule e va a favorire l’assorbimento delle sostanze nutritive degli alimenti che consumiamo in modo corretto. In questo modo otterremo una barriera di difesa naturale ottima anche per andare a mantenere pulito e libero il colon eliminando i superflui depositi di grasso.

Anche la circolazione del sangue ottiene dei benefici poiché l’acqua fa rilassare le vene e le arterie espandendole di più e consentendo un ottimo passaggio del flusso del sangue. In questo modo anche i muscoli si vanno a rilassare e così come essi anche la nostra mente. L’acqua bevuta a digiuno al mattino ci permette di essere molto più concentrati e molto più attivi, rafforzando di gran lunga anche la nostra memoria.