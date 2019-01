Chi è Selvaggia Roma, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo?

Dopo l’annuncio relativo al tumore al cervello di Francesco Chiofalo, il popolo del web si è scagliato contro la sua ex fidanzata. Ma chi è Selvaggia Roma?

Chi è Selvaggia Roma?

Selvaggia Roma, nota modella, influecer appassionata di fitness ed ex corteggiatrice a Uomini e Donne dell’ex tronista Alessio Lo Passo, ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione a Temptation Island insieme a Francesco Chiofalo. All’epoca, la coppia aveva deciso di partecipare al programma per via di alcuni problemi di coppia e poca fiducia. I due erano già conviventi da tempo e Selvaggia Roma lavorava in un bad and breakfast di proprietà della famiglia di Chiofalo.

Speaker e Influecer

La partecipazione al programma ha permesso a Selvaggia Roma ha permesso di guadagnare un importante numero di follower sui social, avviando così di influencer fitness e non solo. In questi anni la Roma collaborazione con la radio romana Elleradio, ma conquistati i follower e l’inizio di una nuova carriera ha portato anche la fine della storia d’amore con Francesco Chiofalo, alias Lenticchio (Soprannome con cui la Roma chiama l’ex fidanzato a Temptation Island ndr). La loro relazione si è conclusa pochi mesi dopo la fine di Temptation Island a causa di problemi dettati dalla gelosia che entrambi non sarebbero riusciti a superare.

La storia d’amore con Luca Muccichini

Dopo la fine della relazione con Lenticchio, Francesco Chiofalo, l’influencer ha intrapreso una nuova relazione con un altro uomo. L’annuncio è arrivato pochi mesi dopo attraverso i suoi canali social. Selvaggia Roma, conclusa l’esperienza con Temptation Island, si è fidanzata con Luca Muccichini, vincitore Modello d’Italia nel 2010. La coppia convive e presto potrebbe anche convolare a nozze, la conferma del rumors sarebbe arrivata grazie all’anello che Luca Muccichini ha regalato a Selvaggia Roma in occasione del Natale 2018.