Francesco Chiofalo intervento con esito positivo, come sta?

Ha avuto esito positivo l’intervento per la rimozione del tumore al cervello subito da Francesco Chiofalo. La lieta notizia è stata annunciata da familiari e amici, che in queste ore sono stati accanto al personal trainer.

Francesco Chiofalo intervento con esito positivo

Sono state ore di attesa per i familiari di Francesco Chiofalo operato per un tumore al cervello il 9 gennaio 2019. Fortunatamente l’intervento ha avuto un esito positivo, l’ex protagonista di Temptation Island ha già ripreso conoscenza ma la sua prognosi resta comunque riservata. A quanto pare sarebbe ancora presto per capire se ci sono state delle vere proprio conseguenze dopo l’operazione.

Il sostegno dei vip

Subito dopo l’annuncio del tumore al cervello e durante le ore dell’intervento subito all’Ospedale San Camillo di Roma, sono stati diversi messaggi di sostegno pubblicati da parte dei vip. A commentare il tutto è stata anche l’autrice dei programmi di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, che ha pubblicato una foto di Francesco Chiofalo seguita dal commento: “Sempre con il sorriso“.

Ancora attacchi social per Selvaggia Roma

L’esito positivo dell’operazione non ha placato la bufera attorno a Selvaggia Roma. Gli utenti sui social continuano ad attaccarla per la sua scelta di stare lontana da Francesco Chiofalo in un momento delicato come questo. L’influencer a un commento su Instagram risponde: “Ho avuto morti in famiglia a causa di un tumore maligno. Non parlo per una persona che non fa altro che giocare su una questione del genere. Un angioma benigno non è morte. E la cosa più schifosa è avere fatto storie e avere giocato sul fatto che poteva marciare su questo caso. Non avendo rispetto per le persone morte e che hanno un tumore e non sanno davvero se vivranno oppure no. Conosciamo bene il soggetto in famiglia. E sapevamo molte cose su questo caso“.