Francesco Chiofalo la foto su Instagram dopo l’intervento

Francesco Chiofalo sta bene a confermarlo è la prima foto postata su Instagram dopo l’intervento, rispondendo così ai tanti fan del tronista che hanno invaso il profilo social con messaggi e commenti.

“Stiamo vivendo un momento delicato”

Il profilo social di Francesco Chiofalo è stato tenuto sotto controllo dai fan in attesa di notizie dopo l’intervento per la rimozione del tumore al cervello. Un primo bollettino medico ha annunciato l’esito positivo dell’operazione effettuata il 9 gennaio 2019, ospedale San Camillo di Roma. La famiglia e lo staff di Francesco Chiofalo in un IG Stories ha scritto: “Ci scusiamo per l’assenza, stiamo vivendo un momento delicato. Francesco sta in prognosi riservata a breve vi diremo l’esito. Vi ringraziamo con tutto il cuore del vostro il sostegno“.

Francesco Chiofalo la prima foto dopo l’intervento

Il messaggio pubblicato dalla famiglia è seguito dalla prima foto scatta a Francesco Chiofalo e successivamente pubblicata su Instagram. L’ex protagonista di Temptation Island e Temptation Island Vip ha reagito bene all’intervento e adesso dovrà affrontare un lungo decorso post operatorio. La foto mostra Francesco Chiofalo nella sua stanza d’ospedale, avvolto in delle coperte e con la testa ancora fasciata e la cicatrice che scende lungo la fronte. L’immagine è accompagnata dal commento: “Ce l’ho fatta… Sto bene“.

“Probabilmente anche tutte le preghiere dei tuoi fan”

L’immagine è stata invasa dai vari messaggi di auguri e pronta guarigione da parte dei fan, insieme a quelli di molti personaggi del mondo della tv e influencer. Taylor Mega, che a breve dovrebbe partire per l’Isola dei Famosi 2019, ha scritto: “Hai un buon angelo Fra! Probabilmente anche tutte le preghiere dei tuoi fan“. Di seguito anche i commenti di Manuel Vallicella, Alex Migliorini, Sonia Lorenzin e tanti altri.