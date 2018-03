Colazione abbondante per perdere peso: pasto fondamentale

Sin da piccoli, ci è sempre stato detto di non trascurare mai la colazione perché è un pasto fondamentale. C’è un fondo di verità? Ebbene sì. La scienza dice che la colazione non fa assolutamente saltata, specialmente se si vuole perdere peso. Un recente studio ha dimostrato che una colazione luculliana aiuta a mantenere il peso forma o a dimagrire. La prima colazione è il pasto più importante della giornata, più del pranzo e della cena. Lo dobbiamo sempre ricordare. Gli studiosi della School of Public Health di Loma Linda, in California, hanno esaminato le abitudini alimentari di oltre 50mila soggetti over 30, per 7 anni, riscontrando nelle persone che mangiavano una o due volte al giorno un calo dell’indice di massa corporea.

8 italiani su 100 saltano la colazione

L’equipe di ricerca californiana non ha solo scoperto che chi consuma più di 3 pasti al giorno tende ad ingrassare, ma anche che non saltare la colazione fa dimagrire di più rispetto a saltare i pasti. In poche parole perde peso più velocemente una persona che non salta la prima colazione rispetto a chi salta i pasti. C’è di più: nelle persone che facevano una prima colazione particolarmente abbondante è stato riscontrato un forte calo dell’indice di massa corporea. Gli studiosi americani, comunque, hanno notato che si perde molto peso anche se si salta la cena o si lasciano passare almeno 5-6 ore tra un pasto e l’altro.

Una ricerca Eurisko di diversi anni fa aveva messo in evidenza che 8 italiani su 100 saltano la colazione; 15 su 100, invece, bevono solo un caffè. Solo il 15% degli italiani riconosce l’importanza della colazione e dedica ad essa un po’ di tempo, ogni mattina. Dopo aver appurato che la colazione fa bene alla salute e contribuisce anche a perdere o mantenere il peso corporeo, vediamo che cosa si dovrebbe mangiare al mattino, poco dopo il risveglio. La regola principale è alternare: un giorno si può mangiare yogurt e frutta, un altro invece una porzione di ciambellone fatto in casa insieme a un bicchiere di latte. Chi ha problemi di peso, comunque, dovrebbe essere seguito da un nutrizionista o dietologo.

Metabolismo veloce

La colazione aiuta a dimagrire perché, mentre dormiamo, l’organismo si appropria di tutte le scorte di zucchero del fegato. Al mattino, quando ci svegliamo, bisogna reintegrare tali scorte con gli alimenti per evitare che vengano aggrediti i grassi di riserva e le proteine muscolari. Ecco un elenco di cibi da preferire a colazione:

yogurt

latte

fette biscottate

pane

frutta fresca

spremuta

I recenti studi hanno confortato così il celebre detto della nonna ‘fai colazione come un re, un pranzo da principe e una cena da povero’. Le nostre nonne avevano ragione. La colazione è determinante per stare meglio durante la giornata, essere più reattivi e perdere peso. Alcuni studi hanno anche dimostrato che mangiare un alimento al mattino aumenta il metabolismo molto di più rispetto al consumo dello stesso cibo di sera. Si è spesso detto che saltare la colazione porta ad assumere più calorie durante la giornata. Un’equipe di ricercatori di New York ha smentito un falso mito, accertando che saltare la colazione non fa mangiare di più. E’ indubbio però che senza prima colazione si arriva affamati a pranzo.