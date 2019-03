Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi fanno un tatuaggio di coppia: pronti per la convivenza?

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi pronti per passo importante: la coppia pronta per il primo tatuaggio di coppia? La storia d’amore tra i due ragazzi procede a gonfie vele, tanto che secondo alcuni rumors potrebbero già essere pronti per la convivenza.

Lorenzo Riccardi dopo Uomini e Donne

Il percorso che Lorenzo Riccardi ha fatto a Uomini e Donne è cominciato in qualità di corteggiatore di Sara Affi Fella. Il ragazzo napoletano dopo aver incassato il colpo per la delusione ricevuta dall’ex tronista è stato ricontattato dalla redazione di Uomini e Donne per fare ritorno nel programma. Lorenzo Riccardi così, a settembre 2018, comincia un nuovo percorso nel dating show di Maria De Filippi come tronista.

Il trono di Lorenzo Riccardi è stato animato da parecchi momenti difficili, come quello relativo alla confusione tra Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. Ma come procede la vita di Lorenzo Riccardi dopo Uomini e Donne?

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi tatuaggio di coppia

La storia d’amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi procede molto bene, come abbiamo appena spiegato all’inizio del nostro articolo. La coppia sta cercando comunque di trovare un equilibrio nella loro vita quotidiana, nonostante i vari impegni li portino spesso lontano l’uno dall’altra.

Il mese di aprile 2019, inoltre, segnerà anche il conseguimento di due mesi d’amore tra i due ragazzi. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi non a caso potrebbero aver deciso di festeggiare questo importante traguardo con un tatuaggio di coppia. Ad alimentare tale ipotesi sono state le IG Stories pubblicate da entrambi e realizzate in uno studio di tatuatori nella bella Roma, dove vive Claudia Dionigi e dove Lorenzo Riccardi trascorre gran parte del suo tempo libero.

Claudia Dionigi: “Sarà una bella prova”

La coppia formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi è impegnata in progetti a lungo termine. Uno dei prossimi step per entrambi sarà quello della convivenza. A raccontare tutto è stata la stessa Claudia Dionigi che, come riportato da Gossip e TV, in occasione di una registrazione a Uomini e Donne ha raccontato: “La nostra idea è prendere un appartamento a Latina piuttosto che a Roma, almeno siamo vicini alla mia famiglia per qualsiasi necessità“. La Dionigi però non nasconde le difficoltà di un passo importante come questo, e a Maria De Filippi spiega: “Io ho ventotto anni e mi sento pronta. Questa convivenza sarebbe una bella prova per vedere quanto è forte il nostro amore. Non vediamo l’ora!“.

Lorenzo Riccardi: “Tu nella mia vita”

E se la convivenza potesse essere seguita o preceduta da un matrimonio entro l’estate 2019? La storia d’amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sta facendo sognare i fan, che li seguono attentamente sui social. La coppia, al momento, non ha ancora parlato di un possibile matrimonio ma solo dell’imminente convivenza. Il rumors riguardanti i fiori d’arancio è nato da una dedica che Lorenzo Riccardi ha pubblicato su Instagram, dove scrive: “Tu nella mia vita, io nella tua“.