Roma-De Rossi: spunta audio Whatsapp per un contratto a gettoni (AUDIO)

L’addio di Daniele De Rossi alla Roma si fa sempre più intricato di enigmi e domande che tutti i tifosi appassionati del numero 16 ogni giorno si pongono per la sorprendente scelta societaria. A far banco è stato anche un messaggio vocale di Whatsapp dove si sentirebbe proprio il centrocampista giallorosso parlare di un contratto a gettone offertogli in extremis dalla società romana.

Il messaggio vocale su Whatsapp

Il messaggio vocale su Whatsapp è stato reso noto sull’account Twitter di un tifoso della Roma e la voce che si sente nell’audio pare sia proprio quella di Daniel De Rossi. Nell’audio pubblicato emergerebbe un contratto a chiamata che il presidente Pallotta avrebbe offerto proprio al giocatore.

Per quanto riguarda il contratto si parlerebbe di 100mila euro a presenza per quello che concerne le partite della stagione 2019/2020. A questa proposta, Daniele De Rossi si sarebbe rifiutato e nell’audio circolato sul web si sentirebbe il calciatore dire: “Se non siete così certi della mia tenuta fisica, potreste pagarmi a presenza” – poi continua – “. Io sarei anche disponibile a giocare un anno senza stipendio qualora non venissi mai utilizzato”.

La volontà della società

La volontà della società è abbastanza chiara: il contratto del centrocampista in scadenza a giugno non verrà rinnovato. Il giocatore ha dato la notizia ai tifosi e alla stampa molto provato e innegabilmente dispiaciuto. A seguito della fantomatica proposta del giocatore di essere pagato a presenza, l’amministratore delegato Guido Fienga a colloquio con il numero 16, come riportato anche da Euro Sport, non ci avrebbe pensato due volte e avrebbe in seguito all’incontro contattato il presidente Pallotta.

Il giocatore, sempre nell’audio Whatsapp circolato sul web, specificherebbe che il presidente avrebbe dato il suo benestare alla proposta dell’impiego a gettone e Daniele De Rossi, convinti di averla posta come una battuta, ha rifiutato e fornito un secco no alla società per una sua dignità personale.

