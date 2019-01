Stefano Sala e Bedetta Mazza insieme: addio Dasha?

Stefano Sala e Benedetta Mazza sono tornati insieme? La coppia torna a mostrarsi insieme dopo i vari rumors del gossip, ma potrebbe esserci molto di più. Il modello, dunque, ha finalmente preso la sua decisione?

Stefano Sala lasciato Dasha?

le questioni d’amore di Stefano Sala hanno conquistato l’attenzione dei fan del Grande Fratello Vip. Il ragazzo ha trascorso le vacanze di Natale insieme alla modella ucraina Dasha, ma non ha mai confermato un vero e proprio ritorno di fiamma. In questo frangente Dasha è ritornata nella sua nazione, mentre il modello del Grande Fratello Vip si è concentrato sulla sua famiglia e forse su Benedetta Mazza…

Stefano Sala e Benedetta Mazza

La coppia di amici nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3, Stefano Sala e Benedetta Mazza, sembravano aver interrotto per sempre i loro contatti e invece no. Giulia Salemi, sempre molto social, ha pubblicato delle IG Stories insieme alla coppia di Amici. Benedetta Mazza sembra essere molto più serena rispetto alle prime settimane dopo la fine del Grande Fratello Vip , Stefano Sala, invece, è sempre Stefano Sala. Occhi di ghiaccio, viso duro ma ironico come sempre. Tra i due è solo amicizia o c’è qualcosa di più?

Benedetta Mazza dopo il Grande Fratello Vip

Una volta finito il Grande Fratello Vip, sia Benedetta Mazza che Stefano Sala, sono ritornati alla vita di sempre. I due hanno sempre dichiarato di essere dei buoni amici, ma secondo i fan potrebbe esserci molto di più. Durante l’esperienza al reality, il modello ha reso noto il suo desiderio di voler evitare di essere protagonista del gossip. Tale necessità nasce dalla voglia di non far parlare di sé stesso, in primis per tutelare la sua privacy e quella della sua bambina ma anche quella di Dasha che si è trovata coinvolta in tutto ciò. A distanza di poche settimane, ecco che troviamo Stefano Sala e Benedetta Mazza nuovamente insieme… Anche questa volta si tratta solo di amicizia?