Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso: prima dedica d’amore

Teresa Langella e Andrea dal Corso stanno ufficialmente insieme. Dopo la fine burrascosa del percorso a Uomini e Donne, i due hanno deciso di provare ad avere una storia d’amore. Sui profili Instagram di entrambi arriva la conferma che le cose vanno a gonfie vele. Dal Corso ha fatto la prima dedica d’amore alla Langella che l’ha condivisa nelle sue stories.

Teresa e Andrea, la registrazione di Uomini e Donne: indiscrezioni e annuncio

Dopo la registrazione della puntata del trono classico di Uomini e Donne, ha iniziato a circolare la notizia che Teresa Langella e Andrea Dal Corso avessero deciso di frequentarsi. Come riportato da CheDonna.it, i due hanno trascorso la notte a Roma insieme. La mattina sulle Instagram Stories di entrambi sono arrivate le conferme ufficiali della loro ritrovata sintonia. Prima Andrea Dal Corso, poi Teresa Langella hanno condiviso momenti inequivocabili che confermano la loro intenzione di avere una storia.

“Allora questa persona ha iniziato a seguire mia madre – dice Dal Corso nelle sue Instagram Stories per poi inquadrare Teresa Langella che ride in sottofondo – però non segue ancora me […] ah si era dimenticata”. Circa un’ora dopo, sul profilo della Langella compare la foto di uno specchio con sopra una dedica d’amore.

Andrea Dal Corso approfitta dello specchio, dopo aver trascorso la prima notte da coppia a Roma con la Langella, per dedicare alla ragazza il suo messaggio d’amore. “Sei stata la cosa più difficile e più bella che io abbia mai conquistato. A.” si legge in rosso.

Uomini e Donne, il “no” di Andrea Dal Corso a Teresa Langella

Andrea Dal Corso e Teresa Langella si sono conosciuti nello studio del noto programma televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria de Filippi. La Langella ha intrapreso il proprio percorso con due corteggiatori in particolare, Andrea Dal Corso appunto e Antonio Moriconi.

Arrivati al momento della scelta, Teresa Langella si era dichiarata a Dal Corso che di tutta risposta le aveva rifilato un secco “no”. Dopo settimane di scuse e tentativi di riavvicinamento del corteggiatore alla tronista, sembra tornato il sereno sulla coppia. Dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne i due si sono evidentemente dati una seconda possibilità.