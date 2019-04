Whatsapp, novità sticker animati: cosa sono e come funzionano

Whatsapp continua ad implementare le proprie funzionalità e ad aggiungere aggiornamenti, in un continuo lavoro di perfezionamento. Nella lista recente i programmatori hanno inserito la modalità scura, un innovativo sistema per tutelare le chat sui dispositivi Android e un nuovo metodo per l’ascolto delle note audio. L’ultimo ritrovato in termine di novità e implementazione sono gli sticker animati, un passo avanti rispetto ai normali sticker statici. Una chicca su cui stanno lavorando i programmatori di Whatsapp e che promette di rendere divertenti e uniche le nostre conversazioni.

Sticker, cosa sono: dettagli e informazioni

Gli sticker non sono nuovi al mondo di Whatsapp. Da tempo è possibile arricchire le conversazioni con gli amici con immagini animate. Oltre alle tradizionali emoticon, presenti di default sul dispositivo mobile, è possibile fare il download di pacchetti di sticker per trasformare le chat in ambienti dinamici e divertenti. Il prossimo passo e l’obiettivo al quale stanno lavorando i programmatori di Whatsapp è rendere gli sticker animati. Un traguardo che altre applicazioni di messaggistica istantanea hanno già raggiunto.

Secondo Libero Tecnologia, i tecnici al lavoro dietro le quinte sono sicuri che non sarà troppo difficile implementare questa novità anche per la messaggistica istantanea di Whatsapp. Nella versione ufficiale per ora non sono ancora presenti, ma sono stati scovati sulla versione Beta e sembrano funzionare perfettamente. Gli sticker animati sono stati rilasciati su Android, iOS e anche su WhatsApp Web.

Come funzionano gli sticker animati di Whatsapp

Sul Blog di WaBetaInfo sono presenti le prime immagini degli sticker animati, che prevedibilmente molto a breve verranno integrati sulla versione ufficiale di Whatsapp. I ragazzi del blog hanno scovato questi sticker solo sulla versione Beta dell’applicazione di messaggistica istantanea per ora. Rispetto ai tradizionali sticker già fruibili, quelli animati rendono la chat più dinamica. Per inviarli basta selezionarli nell’area sticker presente su Whatsapp.

La funzione è stata rilasciata nella versione beta di WhatsApp per Android e iOS. E anche su Whatsapp Web. Ciò vuol dire che lo sviluppo dei programmatori è già arrivato in una fase avanzata e non dovrebbe mancare molto al rilascio finale. Nelle prossime settimane, gli sticker animati potrebbero entrare ufficialmente nella chat di WhatsApp.

Ulteriori informazioni: modalità scura e Whatsapp Web

Alcune implementazioni e novità di Whatsapp non sono ancora uscite sul mercato. Per chi non è esperto del settore può risultare dunque complicato comprendere di cosa si sta parlando. Facciamo luce su alcuni concetti che abbiamo tirato in ballo, come Dark Mode – modalità scura – e Whatsapp Web.

Modalità scura o Dark Mode

Negli ultimi mesi la Dark Mode o modalità scura sta riscuotendo un grande successo e sono tante le applicazioni che la stanno adottando: Chrome, Telegram e addirittura Android – implementazione prevista a partire dalla prossima estate 2019. Se vi state chiedendo cosa sia la modalità scura, si tratta di una funzionalità che cambia il colore dell’interfaccia dell’applicazione cambiando tutte le tonalità verso il nero.

La Dark Mode ha il vantaggio di permettere un considerevole risparmio di batteria e, in più, non stanca gli occhi. Per il momento la modalità scura è stata implementata solo nella versione beta di WhatsApp: se i test risulteranno positivi e vantaggiosi entro la fine della primavera 2019 verrà integrata anche nella versione ufficiale.

La modalità scura non stravolge il design e l’estetica di una delle applicazioni di messaggistica più amate al mondo, ma ne cambia solo i colori. Il verde e il bianco vengono sostituiti da varie tonalità di nero. Anche nella homepage il nero risulta il colore dominante, mentre la tastiera diventa grigia. Secondo un’analisi, la modalità scura potrebbe allungare l’autonomia di un dispositivo di almeno un paio di ore, soprattutto se si utilizza molto WhatsApp.

Whatsapp Web e modalità Picture-in-Picture

WhatsApp Web è il servizio che permette di utilizzare l’applicazione di messaggistica istantanea tramite il PC o il Mac. I tecnici di Whatsapp cercano costantemente di introdurre nuove funzionalità che avvicinino le due esperienze di messaggistica tra di loro. L’obiettivo è quello di rendere la fruizione di Whatsapp via Pc – Whatsapp Web – simile a quella tramite smartphone.

A Dicembre 2018 gli sviluppatori di Whatsapp avevano rilasciato sul mercato la novità Picture-in-Picture, per la fruibilità dei video sulle chat. Con la modalità Picture-in-Picture, gli utenti quando ricevono un video su WhatsApp Web possono decidere se aprirlo a tutto schermo oppure se occupare solo l’angolo in alto a destra per continuare a inviare messaggi ai propri amici.

La nuova funzionalità è prevista sia per le chat singole sia per quelle di gruppo. L’obiettivo degli sviluppatori di Whatsapp, al lavoro su continue implementazioni e novità, è quello di migliorare sempre di più WhatsApp Web e renderlo simile all’applicazione per smartphone. Per questo l’introduzione della modalità Picture-in-Picture è un ulteriore passo avanti in questa direzione. Oramai la piattaforma web viene utilizzata tantissimo e permette di risparmiare tempo e di migliorare la qualità del lavoro.