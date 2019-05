Alcol: è allarme per 8.6 milioni di italiani, i giovani sempre più a rischio

E’ allarme alcol in Italia, Paese nel quale il numero di consumatori di bevande alcoliche è in costante aumento. I nuovi dati rilasciati dall’Istituto Superiore di Sanità non lasciano alcun dubbio e sottolineano che la fascia d’età più a rischio è quella dei giovani tra i 16 e i 17 anni.

I nuovi dati sull’alcol

I nuovi dati sull’alcol lasciano davvero interdetti dato che oltre 8,6 milioni di persone ne fanno uso. Come rilasciato dall’Istituto Superiore di Sanità i numeri tendono ad aumentare e dall’inizio del 2019 ben 70mila sono i casi di persone che soffrono di alcol dipendenza presi in cura da centri specializzati e oltre 4500 incidenti stradali sono stati una diretta conseguenza dell’abuso di alcol.

Per quanto riguarda le fasce d’età, come detto in precedenza, quella più rischio è la cosiddetta fascia ‘giovane-anziana‘, ovvero quella che riguarda i ragazzi tra i 16 e i 17 anni che sono all’incirca 700mila. Un alto consumo di alcol si registra anche tra i 65 e i 75 anni e tra i due generi, quello femminile e quello maschile, il divario è davvero minimo. Infatti, in percentuale il 47% delle persone a rischio è di genere maschile mentre il 35% di genere femminile.

Le tipologie di bevande

Le tipologie di bevande più consumate sono molte, ma il primato va al vino che si guadagna la prima posizione delle bevande alcoliche più consumate superando il 48%. Il succo di Bacco è seguito subito a ruota dalla birra con il 27% mentre i superalcolici o gli aperitivi sono consumati da un 10% e a finire troviamo gli amari e i digestivi preferiti dal 5,5% dei consumatori.

I dati relativi anche dal 2017, come riportato anche su Il Messaggero, vedono complessivamente una accesso in pronto soccorso di quasi 40mila casi collegato all’uso di alcol mentre per quanto riguarda i decessi ne sono stati registrati 1240, dei quali l’81% degli uomini e il 18% di donne. Le cause principali delle morti registrate sono collegate a sindromi psicotiche indotte da alcol o anche da epatopatie alcoliche.