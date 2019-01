Il fidanzato di Selvaggia Roma contro Francesco Chiofalo: “Vuole fare pena alla gente”

Non si placano le polemiche attorno a Francesco Chiofalo, contro il ragazzo questa volta il fidanzato di Selvaggia Roma che avanza delle accuse davvero molto pesanti. L’ex protagonista di Temptation Island ha strumentalizzato la sua malattia?

Francesco Chiofalo intervento al cervello

La storia di Francesco Chiofalo ha commosso tutti coloro che da tempo seguono la quotidianità dei protagonisti di Temptation Island. In molti ricordano il personal trailer di Roma sia per il suo soprannome “Lenticchio” che per le parole dette alla sua ex Selvaggia Roma durante il falò di confronto: “Se litighiamo facciamo pace di nuovo“. A dicembre 2018 Francesco Chiofalo ha annunciato la necessità di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore al cervello, un’operazione lunga 18 ore che avrebbe messo in serio pericolo la sua vita. Amici e esponenti del mondo dello spettacolo hanno pubblicato diversi messaggi di sostegno, tranne Selvaggia Roma che ha preferito rimanere in silenzio attirando su di sé l’ira del web.

Il fidanzato di Selvaggia Roma contro Francesco Chiofalo

Dopo l’annuncio del tumore al cervello, il popolo del web si è scagliato contro Selvaggia Roma che ha preferito prendere le distanze dal suo ex compagno in un momento delicato. La decisione dell’influencer non è stata accettata, motivo per cui ha subito pesanti attacchi su Instagram che l’hanno quasi costretta a privatizzare il suo account. Gli attacchi, inoltre, sono continuati anche dopo il messaggio scritto dalla mamma di Francesco Chiofalo che ha suggerito di “vergognarsi” a coloro che hanno insinuato una strumentalizzazione della malattia da parte del personal trainer. Il riferimento a Selvaggia Roma per i fan è stato palese tanto che il suo ex fidanzato ha deciso di sbottare sui social contro Francesco Chiofalo.

Luca Muccichini: “Fino a oggi avevamo deciso di non commentare”

A intervenire sulla questione relativa a Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma, rispondendo così anche ai post scritti dalla famiglia, è stato il fidanzato dell’influencer. Luca Muccichini, a seguito dei vari attacchi, sbotta sui social ai quali affida il suo lungo sfogo: “Fino ad oggi avevamo deciso di non commentare ciò che sta succedendo, e sapete di cosa sto parlando, proprio perché non ci interessa veramente niente, né di quello che sta succedendo a questa persona e né della persona stessa. La situazione dunque sarebbe sfuggita dal controllo delle persone che orma, secondo quanto sostenuto da Muccichini, si sono fatti un’idea sbagliata sull’accaduto. “Il pubblico si sta facendo un’idea completamente distorta da quella che è la realtà, nei confronti di una persona che è totalmente diversa da quanto vuole fare apparire– continua Luca Mucchini–. Quindi, siccome noi oggi ci vediamo dei tag di pagine che ci riguardano e che dicono che dobbiamo vergognarci perché prendono spunto da messaggi scritti da genitori, che poi tanto da genitori non sono scritti, e questo noi lo sappiamo per certo”.

L’opinione del fidanzato di Selvaggia Roma sull’accaduto sarebbe molto chiara:”Che dire? Ragazzi,- conclude– una persona vuole diventare famosa, vuole far pena alla gente per un male che realmente non ha“.