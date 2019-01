Uomini e Donne nella bufera a causa di un bacio, ma Maria De Filippi sembra essere tranquilla. Cosa sta succedendo negli studios del date show di Mediaset?

Sara Affi Fella parla del suo gate

Il mondo del gossip torna a parlare di Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne si racconta dopo il gate in occasione di un’intervista rilasciata a Chi, durante i quali non sono mancati dei riferimenti a Luigi Mastroianni! Sara Affi Fella sul ragazzo catanese ha dichiarato: “Durante la trasmissione scelgo Luigi. Ma in realtà non era amore. Ho provato a conoscerlo lontano dalle telecamere, ma la storia non è decollato lo stesso. Così, quando lui viene a casa mia per parlarmi e per dirmi che le cose non vanno, ci lasciamo. E a dire la verità, mi tolgo un peso“.

Uomini e Donne nella bufera dopo un bacio

Come ha reagito Luigi Mastroianni dopo le dichiarazioni rilasciate da Sara Affi Fella? L’attuale tronista di Uomini e Donne non ha mai negato di esser rimasto particolarmente ferito dal comportamento dell’influecer e di quanto è successo poco dopo… Ma le polemiche non si placano, Luigi Mastroianni sarebbe nel mirino della bufera per via di un bacio dato a Uomini e Donne. Scopriamo insieme cos’è successo.

Luigi Mastroianni bacia un’altra corteggiatrice?

Secondo alcuni rumors la scelta di Luigi Mastroianni sarebbe indirizzata verso Giorgia, ma il tronista sembra essere ancora confuso. Il ragazzo siciliano durante una nuova esterna con Irene pare che si sia lasciato andare dall’emozione di un legame ritrovato. Quanto accaduto potrebbe aver messo in discussione il percorso con Giorgia? Il bacio però non preoccuperebbe Maria De Filippi sicura della futura scelta di Luigi Mastroianni. Dunque, chi conquisterà il cuore dell’attuale tronista siciliano?